Дело "Роттердам+": адвокат обвинил судей Антикоррупционного суда в предвзятости

Решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суд относительно заочного ареста бывших председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудника комиссии Владимира Бутовского - предвзятое и политически мотивированное. Об этом написала адвокат обвиняемых по делу "Роттердам+" Ирина Одинец на своей странице в Facebook, пишет РБК-Украина.

"Сегодня (11 ноября, - ред.) в суде состоялось заседание по избранию меры пресечения моим подзащитным Дмитрию Вовку и Владимиру Бутовскому. Как мы и ожидали, вынесено решение о безальтернативном содержании под стражей без возможности внесения залога. Последние судебные заседания подтверждали наше подозрение о предвзятости суда. Судьи откровенно "подыгрывали" стороне обвинения. Чего только стоит выход из совещательной комнаты для обязательства прокурора предоставить документы, об отсутствии которых и невозможностт в связи с этим избрания меры пресечения указал защитник. Как?! А где же состязательность процесса?! А как же нормы УПК?! Где верховенство права?!", - написала Одинец.

По мнению адвоката, решение суда свидетельствует о политической мотивированности дела и предвзятости следствия.

"Мы можем вспомнить, как руководители НАБУ и САП неоднократно нарушали презумпцию невиновности, называя фамилии моих подзащитных в заранее определенном контексте виновности. Но и руководители государства в течение последней недели по крайней мере несколько раз публично озвучили мотивации своих действий - "Общество требует крови. Общество требует посадок", - отметила Одинец.

Она подчеркнула, что в ходе расследования дела следователи "фальсифицировали доказательства, руководствуясь политической целесообразностью, а не желанием установить истину".

"Вынесение решения об ограничении свободы моих подзащитных в деле, в котором до сих пор невыясненными остаются обстоятельства фальсификаций и манипулирования следствия, действительно гораздо больше похоже на удовлетворение запроса на "кровь и посадки", чем намерение установить истину", - констатировала Одинец.

Фото: facebook.com/iryna.odynets.5

Напомним, ранее Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных заключения, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темнику".

Экс-председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк ранее назвал дело "Роттердам+" местью Коломойского путем использования незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

По результатам исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года, уровень недоверия к Антикоррупционному суду составляет 57%, к НАБУ и САП - 56%.