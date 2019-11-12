При отмене санкций против РФ Украина потребует компенсации – Кулеба

Если не удастся сохранить санкционный режим, нужно получить хоть какую-нибудь компенсацию от Запада за его отмену.

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В случае отмены санкций против Российской Федерации Украина будет добиваться компенсации. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью “РБК-Украина“.

По его словам, задача дипломатии и высокой политики состоит в том, чтобы, во-первых, не допустить снятия санкций без достижения необходимых результатов по Минску. И, во-вторых, если это все же произойдет – получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам.

Есть агрессия, есть нарушения одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили их снять безосновательно – тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача – это не допустить снятия санкций, - заявил Кулеба.

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При этом вице-премьер указывает на то, что сегодня в мире наступила особая эпоха, в которой ни на кого из союзников и партнеров невозможно положиться.

Мы вообще живем в эпоху “broken promises“ – нарушенных обещаний. Сейчас обещания рушатся одни за другими, на всех уровнях. Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и задача дипломатии и политики, чтобы не допустить этого, либо же получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания. Так устроена политика, - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Кулеба заявил, что фактическая война с РФ закончится только с возвращением Крыма. Но Крым не вернется, пока Россия не ослабнет максимально.

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