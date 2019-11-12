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Портнов обвиняет Порошенко в краже 34 млн гривен у ВСУ - СМИ

Комментариев: 7
Юрист пообещал "вывернуть" Порошенко "наизнанку".
Юрист утверждает якобы экс-президент украл деньги у украинской армии в июле 2014 года
Юрист утверждает якобы экс-президент украл деньги у украинской армии в июле 2014 года
president.gov.ua

Адвокат Андрей Портнов сделал очередное громкое заявление  о противоправной деятельности экс-президента Петра Порошенко.

Об этом юрист написал на своей странице в социальной сети Telegram, передают Українські новини.

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“Пётр Алексеевич, Высший антикоррупционный суд по моему обращению обязал сегодня Национальное антикоррупционное бюро начать расследование хищений Вашим окружением через подконтрольный родственнику Вашей жены Укрэксимбанк и возглавляемую Вашими соучастниками военную компанию Прогресс 34-х млн грн, которые вы украли у армии, перечислив на отмывочную иностранную компанию Linway Management LLP“, - написано в его сообщении.

Юрист утверждает якобы экс-президент эти деньги украл у украинской армии в июле 2014 года, в самую острую фазу войны, прямо перед Иловайской трагедией, в пик “морализаторства и военного пафоса“ Порошенко.

“Вы предпочли государственным интересам собственный карман, и мы шаг за шагом вывернем Вас наизнанку“, - резюмировал Портнов.

Как сообщалось, 7 ноября Полиция открыла дело на Портнова.

Также 7 ноября полиция по заявлению Портнова открыла дело на журналистов.

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Теги: Порошенко, Портнов, коррупция, армия, ВСУ
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Комментариев (7)
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ЗаУкраїну    12.11.2019, 13:42
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
Символичное фото. Потрох на фоне тех кто отдал свои жизни ради его миллиардов. И еще рыло так скривил, что типа ему их тоже жаль.
Sancho-s    12.11.2019, 13:33
Оценка:  -2
Sancho-s
Новость для люмпенов с 3-мя классами образования
Huper!    12.11.2019, 13:31
Оценка:  -1
Huper!
Каким бы коррупционером бы он не был, но получая сотни миллинов дивидентов, десятки миллионов за вклады банковские, иметь долю в Рошен и Богдан и при этом своровать такими мутками 1.5 ляма баксов...странно в это верится
BROKER666    12.11.2019, 13:31
Оценка:  -2
BROKER666
муд0звон... его "легитимный" хозяин очистил подчистУю всю казну (24ярда убитых енотов) а оно воняет за 34 ляма, которые возможно... кто-то... украл...
Woodbrother    12.11.2019, 13:29
Оценка:  0
Woodbrother
Брехло Портнов выдал на гора очередную порцию брехни. Лучше бы он про свои золотые батоны рассказал бы.
Sancho-s    12.11.2019, 13:11
Оценка:  +1
Sancho-s
На БМ он уже "адвокат"...
Антибес    12.11.2019, 13:05
Оценка:  +2
Антибес
Как вам не стыдно!Ведь Педя-исключительный патриот и всё что он наворовал,тьфу"напатриотил&q uot;,это всё во благо Украины.Ведь нельзя забывать что"в нясь вийня с Расиий"!))))))))
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