Портнов обвиняет Порошенко в краже 34 млн гривен у ВСУ - СМИ

Юрист пообещал "вывернуть" Порошенко "наизнанку".

Юрист утверждает якобы экс-президент украл деньги у украинской армии в июле 2014 года president.gov.ua

Адвокат Андрей Портнов сделал очередное громкое заявление о противоправной деятельности экс-президента Петра Порошенко.

Об этом юрист написал на своей странице в социальной сети Telegram, передают Українські новини.

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“Пётр Алексеевич, Высший антикоррупционный суд по моему обращению обязал сегодня Национальное антикоррупционное бюро начать расследование хищений Вашим окружением через подконтрольный родственнику Вашей жены Укрэксимбанк и возглавляемую Вашими соучастниками военную компанию Прогресс 34-х млн грн, которые вы украли у армии, перечислив на отмывочную иностранную компанию Linway Management LLP“, - написано в его сообщении.

Юрист утверждает якобы экс-президент эти деньги украл у украинской армии в июле 2014 года, в самую острую фазу войны, прямо перед Иловайской трагедией, в пик “морализаторства и военного пафоса“ Порошенко.

“Вы предпочли государственным интересам собственный карман, и мы шаг за шагом вывернем Вас наизнанку“, - резюмировал Портнов.

Как сообщалось, 7 ноября Полиция открыла дело на Портнова.

Также 7 ноября полиция по заявлению Портнова открыла дело на журналистов.

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