В Слуге народа пока не планируют выборы в "ЛДНР"

В Слуге народа не видят никаких оснований для проведения выборов в ОРДЛО в ближайшие два-три года.

Представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук не видит никаких оснований для проведения выборов в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей в ближайшие два-три года. Об этом она сказала в кулуарах парламента, передает УНИАН.

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“Я думаю, что вообще преждевременно говорить о каких-либо выборах на Донбассе, поскольку мы не контролируем украинско-российскую границу. Мы не имеем реального, устойчивого прекращения огня... Мы не имеем разоружения, мы не имеем отвода тяжелой техники“, - заявила Верещук.

“Мы не имеем на сегодняшний день никаких оснований, что выборы на Донбассе могут стать реальностью в ближайшие два-три года“, - подчеркнула Верещук.

Кроме того, по ее убеждению, разведение войск на Донбассе проводится не только для встречи в нормандском формате.

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“Разведение нужно и нам в любом случае, какая бы модель не была выбрана в дальнейшем для решения конфликта. Разведение войск, сил и средств является необходимым элементом. Какую бы мы не предлагали стратегию развития событий, мы должны говорить о разведении, потому что в противном случае мы будем стрелять, и наши ребята и гражданское население будут погибать“, - подчеркнула она.

По словам Верещук, разведение сил и средств в Петровском и Золотом не завершилось в полной мере.

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“Еще нужно время. Я думаю, что не один день и не неделю продлится реальное разведение. Что дальше? Встреча в “нормандском формате“, я надеюсь“, - сказала Верещук.

Ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что досрочных местных выборов не будет.

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