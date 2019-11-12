“Слуги кнопкодавили по дурости", - Арахамия

Глава фракции “Слуга народа” считает, что нардепы хотели попробовать, что такое кнопкодавство.

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Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что депутаты “кнопкодавили по дурости”. Об этом он рассказал в интервью изданию LIGA.net.

Арахамия ответил, почему слуг-кнопкодавов не исключили из партии, Арахамия ответил:

Потому что это случайно. Это кнопкодавство по дурости. ... Я сейчас серьезно. Я с ними беседовал пару часов.

Он также объяснил ситуацию, которая выяснилась в ходе общения с депутатами.

Человек вышел из зала, вернулся, а ему говорят: “Я за тебя проголосовал“. Он спрашивает: “А зачем?“. У нас там было 270 голосов. Не было приоритетности у этого законопроекта, ни просьбы помочь. Просто человек хотел попробовать, что это такое, - сказал Арахамия.

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Он также рассказал, что после скандала возник вопрос о том, аннулировать два важных голоса, или наказать депутатов, которые напкопкодавили. Между тем, он объяснил, что, если ситуация повторится, депутата исключат.

Тогда точно удалим. Второй раз уже не может быть по дурости, - сказал он.

Глава фракции подчеркнул, что за кнопкодавство довольно немаленький штраф.

Большинство депутатов - очень скромные с точки зрения своего капитала. Для них заплатить 50 000 - 60 000 штрафа - немаленькие деньги, - отметил он.

Напомним, Рада приняла за основу законопроект о штрафах для кнопкодавов до 85 тыс. грн. Законом предусмотрена определенная процедура установления факта кнопкодавства.

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