Как дети в аптеке покупают наркотические препараты без рецепта - расследование

Аптекарша начала оправдываться перед журналистами, что продала препарат без рецепта в последний раз.

Таблетки Габана, которые содержат препарат прегабалин, продают для лечения расстройств нервной системы, но также препарат использую, как наркотик для детей, сообщают “Гроші“.

Читай также: Портнов обвиняет Порошенко в краже 34 млн гривен у ВСУ - СМИ Журналисты провели эксперимент и выяснили, что в одной из аптек школьник смог купить целых три пластинки Габаны без рецепта. Это же он смог сделать и в другой аптеке.

В одной аптеке отказали в продаже, заявив, что таблетки продаются только по рецепту. В другой Габану продали без проблем, аптекарша начала оправдываться, что сделала это в последний раз.