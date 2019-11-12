Как дети в аптеке покупают наркотические препараты без рецепта - расследование
Аптекарша начала оправдываться перед журналистами, что продала препарат без рецепта в последний раз.
Таблетки Габана, которые содержат препарат прегабалин, продают для лечения расстройств нервной системы, но также препарат использую, как наркотик для детей, сообщают “Гроші“.
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Журналисты провели эксперимент и выяснили, что в одной из аптек школьник смог купить целых три пластинки Габаны без рецепта. Это же он смог сделать и в другой аптеке.
В одной аптеке отказали в продаже, заявив, что таблетки продаются только по рецепту. В другой Габану продали без проблем, аптекарша начала оправдываться, что сделала это в последний раз.
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вчера зашел в аптеку за снотворным.так рецепт ей подавай.
через 500 метров в аптеке купил 5 упаковок без всяких рецептов.