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В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов

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Водитель потерял управление, трамвай врезался в столб.
В результате ДТП пострадала женщина
В результате ДТП пострадала женщина
Думская

В Одессе на Таирова произошло ДТП. Трамвай маршрута №13 сошел с рельсов и врезался в столб. Об этом сообщает местное издание Думская.

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Железобетонный столб покосился, однако выдержал удар. Контактная сеть осталась целой.

В результате аварии пострадала пассажирка трамвая 1959 года рождения. Женщину госпитализировали.

В результате ДТП пострадала женщина
В результате ДТП пострадала женщина
Думская

Ранее сообщалось о том, что в Киеве водитель спровоцировал ДТП и парализовал движение трамваев.

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Теги: Одесса, трамвай, ДТП
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