В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов

Водитель потерял управление, трамвай врезался в столб.

В Одессе на Таирова произошло ДТП. Трамвай маршрута №13 сошел с рельсов и врезался в столб. Об этом сообщает местное издание Думская.

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Железобетонный столб покосился, однако выдержал удар. Контактная сеть осталась целой.

В результате аварии пострадала пассажирка трамвая 1959 года рождения. Женщину госпитализировали.

В результате ДТП пострадала женщина Думская

Ранее сообщалось о том, что в Киеве водитель спровоцировал ДТП и парализовал движение трамваев.