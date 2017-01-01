В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов
Водитель потерял управление, трамвай врезался в столб.
В Одессе на Таирова произошло ДТП. Трамвай маршрута №13 сошел с рельсов и врезался в столб. Об этом сообщает местное издание Думская.
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Железобетонный столб покосился, однако выдержал удар. Контактная сеть осталась целой.
В результате аварии пострадала пассажирка трамвая 1959 года рождения. Женщину госпитализировали.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве водитель спровоцировал ДТП и парализовал движение трамваев.