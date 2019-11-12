В январе украинская делегация должна вернуться в ПАСЕ – Кулеба

Сентябрьский демарш Украины был правильным решением, но пришло время для следующих шагов.

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Украинская делегация должна вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе 2020 года. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью “РБК-Украина“.

Должна быть политика здравого смысла. Она предполагает, что ты должен принимать решения, адекватные ситуации и своей стратегии. Ответ на вопрос, нужно ли было украинской делегации ехать в октябре на сессию ПАСЕ, по моему мнению, нет. Нужно ли поехать в январе – да. Объясняю очень просто. В январе произойдет перезагрузка ассамблеи, сменится председатель, люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности. Появится шанс на обновление, – подчеркнул Кулеба.

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Он предположил, что те, кто возвращал россиян в ПАСЕ, пришли к выводу, что Украина не сможет ничем ответить. Именно поэтому они действовали так уверенно и бескомпромиссно. Но ответная реакция Украины стала для них неожиданностью.

Когда отозвали посла в знак протеста против произошедшего, – то они вздрогнули. Потому что впервые в истории организации государство-член отозвало своего посла. Потом, когда мы отозвали приглашение наблюдать за выборами, они тоже вздрогнули, потому что не думали, что мы на это пойдем. Когда наша делегация сказала, что не приедет в октябре, председатель ПАСЕ госпожа Лилиан Мори Паскье сманипулировала правилами ассамблеи и лишила прежнюю украинскую делегацию всех прав. Это сделал человек, который до этого два года рассказывал, что нельзя никого лишать никаких прав, что мы тут все равны и одинаковы, но тогда надо было русских возвращать, – сказал Кулеба.

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Он высказал мнение, что украинская делегация в январе должна вернуться в ассамблею, чтобы показать, что она способна на “жесткие решения“, раз интересы Украины игнорируются.

Бросать ассамблею раз и навсегда – это неправильно категорически. Бьют тебя – бей в ответ. Но уходить с ринга – это неправильно, – добавил вице-премьер.

Напомним, в июне 2019 года ПАСЕ приняла две резолюции, которыми делегации РФ были возвращены все полномочия без ограничений. В знак протеста Украина покинула сессию, а 23 сентября уже новая украинская делегация в ПАСЕ решила отказаться от участия в ближайшей сессии.

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