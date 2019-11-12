Иностранный язык станет обязательным для поступления в ВУЗы Украины

Соответствующий законопроект сегодня нардепы поддержали в первом чтении.

Во вторник, 12 ноября, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2299 О внесении изменений в сферу образования. В частности, сдача иностранного языка при поступлении станет обязательной. Об этом сообщает bigmir.net.

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“Инициативы направлены на повышение уровня сознательного выбора, а также на расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий“ - говорится в пояснительной записке.

Законопроект №2299 предполагает для поступления в ВУЗ:

внедрить мотивационное письмо,

учесть достижения на международных олимпиадах,

увеличить вес творческих конкурсов,

урегулировать вопрос о приеме иностранцев,

внедрить обязательный вступительный экзамен по иностранному языку.

Ранее сообщалось о том, что на украинском языке дома общаются только 46% украинцев.

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