Иностранный язык станет обязательным для поступления в ВУЗы Украины
Соответствующий законопроект сегодня нардепы поддержали в первом чтении.
Во вторник, 12 ноября, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2299 О внесении изменений в сферу образования. В частности, сдача иностранного языка при поступлении станет обязательной. Об этом сообщает bigmir.net.
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“Инициативы направлены на повышение уровня сознательного выбора, а также на расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий“ - говорится в пояснительной записке.
Законопроект №2299 предполагает для поступления в ВУЗ:
- внедрить мотивационное письмо,
- учесть достижения на международных олимпиадах,
- увеличить вес творческих конкурсов,
- урегулировать вопрос о приеме иностранцев,
- внедрить обязательный вступительный экзамен по иностранному языку.
Ранее сообщалось о том, что на украинском языке дома общаются только 46% украинцев.
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