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Иностранный язык станет обязательным для поступления в ВУЗы Украины

Комментариев: 8
Соответствующий законопроект сегодня нардепы поддержали в первом чтении.
Сдача экзамена по иностранному языку станет обязательной
Сдача экзамена по иностранному языку станет обязательной
depositphotos.com

Во вторник, 12 ноября, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2299 О внесении изменений в сферу образования. В частности, сдача иностранного языка при поступлении станет обязательной. Об этом сообщает bigmir.net.

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“Инициативы направлены на повышение уровня сознательного выбора, а также на расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий“ - говорится в пояснительной записке.

Законопроект №2299 предполагает для поступления в ВУЗ:

  • внедрить мотивационное письмо,
  • учесть достижения на международных олимпиадах,
  • увеличить вес творческих конкурсов,
  • урегулировать вопрос о приеме иностранцев,
  • внедрить обязательный вступительный экзамен по иностранному языку.

Ранее сообщалось о том, что на украинском языке дома общаются только 46% украинцев.

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Теги: закон об образовании, закон 2299, экзамен по иностранному, иностранный язык
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Комментариев (8)
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WTF2wtf    12.11.2019, 13:31
Оценка:  +1
WTF2wtf
Для ВУЗов я бы тоже поддержал такую норму
Alcoolique    12.11.2019, 13:24
Оценка:  +3
Alcoolique
ни чего страшного в этом нет...
asfd0    12.11.2019, 13:21
Оценка:  -4
asfd0
Для жителей юго-востока мова - как иностранный сойдёт? ))))))))
WTF2wtf    12.11.2019, 13:31
Оценка:  +2
WTF2wtf
А что тебя так зашкваривает?
Еще при Союзе на том же Донбассе в школе украинский учили и не было проблем.
WTF2wtf    12.11.2019, 13:32
Оценка:  +1
WTF2wtf
И язык, и литературу учили ...
WTF2wtf    12.11.2019, 13:34
Оценка:  +1
WTF2wtf
А иностранный учили как обычно - английский, французский или немецкий
asfd0    12.11.2019, 13:37
Оценка:  -3
asfd0
Раньше и я учил и любил украинский язык, пока галицаи его не загадили мовой, теперь принципиально его не использую.
WTF2wtf    12.11.2019, 13:40
Оценка:  0
WTF2wtf
Пипец контуженый бот ... мовой????
Ты из-за поребрика, дебилоид упоротый?
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