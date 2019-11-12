“Это были якобы шутки”: Коломойский угрожал Гонтаревой на посте главы НБУ

Гонтарева сделала новое заявление касательно угроз ее жизни.

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Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что известный олигарх Игорь Коломойский угрожал ей в течение всей ее каденции в НБУ.

Об этом пишет Тhe Guardian.

Гонтарева рассказала, что угрозы со стороны Коломойского выглядели, как шутка.

Это всегда были якобы шутки с его стороны. Он никогда не посылал мне сообщения: "Я убью тебя". Но он угрожал мне пять лет, - сказала Гонтарева.

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По ее словам, угрозы со стороны Коломойского начались спустя месяц после ее назначения на пост главы НБУ. Случилось это после того, как Порошенко вызвал ее в Администрацию президента и представил Коломойскому.

Первое, что он сказал мне: "Валерия Алексеевна, у вас нет телохранителей. Знаете ли вы, что убийство кого угодно в этой стране стоит всего 10 000 долларов? Я сказала ему, что у меня есть охранники, что было ложью. И он сказал: "А, с охраной это будет стоить 100 000 долларов”, - рассказала Гонтарева.

Напомним, в Киеве СБУ задержала заказчицу убийства женщины. Заказчица хотела смерти администратора детского клуба из-за спора по недвижимости.

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