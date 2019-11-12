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“Это были якобы шутки”: Коломойский угрожал Гонтаревой на посте главы НБУ

Комментариев: 1
Гонтарева сделала новое заявление касательно угроз ее жизни.
Гонтарева рассказала об угрозах
Гонтарева рассказала об угрозах
EPA

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Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что известный олигарх Игорь Коломойский угрожал ей в течение всей ее каденции в НБУ. 

Об этом пишет Тhe Guardian.

Гонтарева рассказала, что угрозы со стороны Коломойского выглядели, как шутка.

Это всегда были якобы шутки с его стороны. Он никогда не посылал мне сообщения: "Я убью тебя". Но он угрожал мне пять лет, - сказала Гонтарева.

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По ее словам, угрозы со стороны Коломойского начались спустя месяц после ее назначения на пост главы НБУ. Случилось это после того, как Порошенко вызвал ее в Администрацию президента и представил Коломойскому.

Первое, что он сказал мне: "Валерия Алексеевна, у вас нет телохранителей. Знаете ли вы, что убийство кого угодно в этой стране стоит всего 10 000 долларов? Я сказала ему, что у меня есть охранники, что было ложью. И он сказал: "А, с охраной это будет стоить 100 000 долларов”, - рассказала Гонтарева.

Напомним, в Киеве СБУ задержала заказчицу убийства женщины. Заказчица хотела смерти администратора детского клуба из-за спора по недвижимости.

 

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Теги: Гонтарева, Коломойский, угрозы, убийство
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Комментариев (2)
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asfd0    12.11.2019, 13:41
Оценка:  -1
asfd0
Шо ж тебе шмара на западе не сидится, не нужна ты там никому, ну ничего Портнов тебя скоро возьмёт за вымя ))
ЗаУкраїну    12.11.2019, 13:37
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
каломойша попиз*дел, но бабки пожалел. Для него видимо 10 штук, это многовато за какую то мадам "полстакана".
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