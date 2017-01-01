В Украине дистанционно обучаются 4500 школьников из ОРДЛО

Дети учатся по украинской программе, чтобы иметь возможность пройти ВНО.

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4500 тысячи детей, проживающих, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, получают украинское образование дистанционно. Об этом рассказала министр образования Украины Анна Новосад в интервью Цензор.НЕТ.

Это 4,5 тысячи детей. И если мы посмотрим, с чего мы начинали в 14-15-м году, то эта цифра выросла практически в десятки раз, - отметила она, добавив, что эта цифра все равно мала.

Министр описала, как происходит такое обучение:

Дети на неподконтрольной территории регистрируются на Moodle (дистанционной электронной платформе) - а учителя в закрепленных на украинской подконтрольной территории школах предоставляют им онлайн-уроки. Там размещены все материалы, задачи. Они проверяют контрольные тесты и так далее, - рассказала министр.

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По словам Новосад, учащиеся дистанционных классов по-настоящему заинтересованы в украинском образовании.

Я вчера имела возможность пообщаться с этими учителями на подконтрольной нам территории. И они говорят, что действительно есть большой интерес. И что действительно интересно - у них переполненные классы. Вот эти онлайн-классы - это более 30-40 учеников учатся и готовятся, есть даже класс из 57 учеников, - рассказала она.

По словам министра, так обучаются в основном дети старшего школьного возраста – начиная с девятого класса – которые готовятся к внешнему независимому оцениванию.

Напомним, в Украине растет число студентов из Крыма и ОРДЛО. Молодежь с оккупированных территорий всё больше предпочитает украинские вузы заведениям РФ и псевдореспублик.

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