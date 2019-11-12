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Гончаренко VS Соловьев: СБУ открыло дело против российского ведущего

Комментариев: 18
Владимир Соловьев прокомментировал решение СБУ об открытии уголовного дела.
Алексей Гончаренко и Владимир Соловьев
Алексей Гончаренко и Владимир Соловьев
коллаж

Нардеп от партии ЕС Алексей Гончаренко заявил о том, что СБУ открыло уголовное производство против известного российского телеведущего Владимира Соловьева. Последний уже успел прокомментировать данное решение.

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Гончаренко опубликовал ответ СБУ, в котором говорится, что обращение нардепа принято к сведению, а против Соловьева открыто дело. Производство будет проведено по частям 1, 2 и 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса.

Хорошие новости! Рано или поздно этот грязный “рупор Кремля“ ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он едва не каждый день озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-СМИ, - отметил Гончаренко

Пост Гоначренко
Пост Гоначренко
Скриншот

Владимир Соловьев в комментарии РБК рассказал, что не понимает причин преследования. 

Я не понимаю [почему завели два уголовных дела]. Я даже не понимаю, зачем им нужно какое-то основание. Я думаю, им достаточно того, что я еврей и антифашист. Поэтому для этих людей, для которых кумиром являются Бандера и Шухевич, я думаю, этого вполне достаточно, - отметил он

Напомним, нардепы хотят вернуть Кубань в культурное и политическое поле Украины. С этой целью в Раде создано межфракционное объединение депутатов.

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Теги: Алексей Гончаренко, Владимир Соловьев, СБУ, уголовное дело
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Комментариев (18)
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Letohradek    12.11.2019, 15:12
Оценка:  +3
Letohradek
Неужели этот ватоголовый скот не в курсе того, что украинцы выбрали президентом - еврея, а при фашизме в Украине, это бы было невозможно?
Антибес    12.11.2019, 14:42
Оценка:  -4
Антибес
Бабушка Виолетта,высравшаяся здесь под никами LERMI,Broker666,Sancho-s и wtf2wtf,хватит здесь"толпу"делать.Ты слишком тупая чтобы не палиться таким толстенным троллингом.)))))
WTF2wtf    12.11.2019, 14:50
Оценка:  +4
WTF2wtf
Boxerogos,
шизоид-украинофоб из раши,
не истери так и не лепи мне свои личные проблемы с чужими никами ...
Антибес    12.11.2019, 14:54
Оценка:  -4
Антибес
Старушка,бредить и истерить-это смысл твоего никчёмного существования.И ты это отлично знаешь.Как там поживает Кудлатый Кыць?Больше не атакует тебя"из раши"?Бугагагагагага!!!) )))))))
LERMI_    12.11.2019, 14:38
Оценка:  +3
LERMI_
Єврей антифашист, хахахахха, цікаво, якщо ця нешановна особа жила б в 30х роках у Німетчині, він так би гордо про це заявляв?
BROKER666    12.11.2019, 14:21
Оценка:  +6
BROKER666
прикольно будет если макаронники конфискуют у этого "вечернего муд0звона" дачку на о.Комо
WTF2wtf    12.11.2019, 14:37
Оценка:  +5
WTF2wtf
"Вечерний мудозвон" - это было сильно ...
Гребенщиков в тему потроллил этого лицемерного ублюдка
asfd0    12.11.2019, 14:45
Оценка:  -4
asfd0
Лёху мудозвона весь цивилизованный мир воспринимает исключительно как скомороха, так что макаронники не воспримут это в серьёз.
WTF2wtf    12.11.2019, 14:49
Оценка:  +4
WTF2wtf
Бот, этот путинский говномет "Вечерний мудозвон" разве Леза?
Его тупой срач для внутрироссийской массовки ...
asfd0    12.11.2019, 14:20
Оценка:  -9
asfd0
Интересно, есть ли хоть что-то полезное, что лёха сделал для Украины будучи депутатом?
Michael2811    12.11.2019, 14:12
Оценка:  -8
Michael2811
У Соловьёва прекрасная передача,и он во всём ПРАВ!!! Так и продолжай!!! А украинцы как флюгер....Куда ветерок-туда и украинец поворачивается. А если внимательно посмотреть,то из троих украинцев два атамана и один предатель!!!!Или один атаман и два предателя.
WTF2wtf    12.11.2019, 14:33
Оценка:  +7
WTF2wtf
Писец упоротый дебилоид ... это тупое инфоговно вражеское так обсасывать
Антибес    12.11.2019, 13:59
Оценка:  -10
Антибес
Соловьёв абсолютно прав.
Sancho-s    12.11.2019, 14:06
Оценка:  +6
Sancho-s
абсолютный фашик, занимающийся профессиональной пропагандой и профанацией всё время без исключения...
Антибес    12.11.2019, 14:14
Оценка:  -8
Антибес
Браво,потрохобот с кучей аккаунтов!А теперь напиши то же самое но под другими никами,сам-себе наставь плюсов,а мне,соответственно,минусов.Ну чтобы все видели,что здесь"толпа"тех,кто является"истинными патриотами"!)))))))
asfd0    12.11.2019, 14:14
Оценка:  -7
asfd0
У тебя абсолютно верная реакция на горькую правду.
WTF2wtf    12.11.2019, 14:35
Оценка:  +5
WTF2wtf
Горькая правда в том, что президент россии сделал свою страну просто оккупантом, захватив Крым с Донбассом и ведя эту путинскую войну против Украины ... (((((
WTF2wtf    12.11.2019, 14:34
Оценка:  +5
WTF2wtf
В чем?
В том, что он просто штатный антиукраинский говномет российских оккупантов, как геббельс у гитлеровцев? Так и есть ...
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