“Дожили”: Жена Медведчука заявила о слежке
Известная украинская телеведущая и жена народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко пожаловалась на слежку.
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Об этом Марченко сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав план спецслужбы, обнародованный ранее журналистом Андреем Павловским.
Марченко опубликовала фото документа, согласно которому известно, что Департамент защиты национальной государственности СБУ якобы получил задание установить связи, места жительства, официальные и неофициальные контакты Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также нардепов Шуфрича, Козака, Нимченко, Загороднего, Колтуновича, Волошина, Чубирко и других.
Друзья, каждый день преподносит сюрпризы. Вот вчера средства массовой информации опубликовали документы, из которых следует, что СБУ незаконно вела (а может, и продолжает это делать) слежку за представителями оппозиции... это до какого расцвета демократии дожили! Но у меня есть ряд вопросов: почему ни за одной женой оппозиционеров, кроме меня, не следили (что за недоработка) и что там зачеркнуто? Выдвигайте версии, - написала Марченко.
Кроме того, Марченко заявила, что будет баллотироваться на пост президента в следующий раз.
И еще, друзья, до сегодняшнего дня я была далека от политики, но раз пошла такая демократия, видимо, я буду баллотироваться на будущих выборах в Президенты! Да и я готова рассказывать и дальше о своей жизни, занятиях, контактах, - добавила она.
Друзья, каждый день преподносит сюрпризы. Вот вчера средства массовой информации опубликовали документы, из которых следует, что СБУ незаконно вела (а может, и продолжает это делать) слежку за представителями оппозиции... это до какого расцвета демократии дожили! Но у меня есть ряд вопросов: почему ни за одной женой оппозиционеров, кроме меня, не следили (что за недоработка) и что там зачеркнуто? Выдвигайте версии. И еще, друзья, до сегодняшнего дня я была далека от политики, но раз пошла такая демократия, видимо, я буду баллотироваться на будущих выборах в Президенты! Да и я готова рассказывать и дальше о своей жизни, занятиях, контактах. Так что подписывайтесь на мой Инстаграм, меньше народных денег потратите. Ссылка на статью: https://strana.ua/news/232907-sbu-osushchestvljal-nezakonnuju-slezhku-za-nardepami-ot-opzzh.html #оксанамарченко #oksanamarchenko
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Напомним, Зеленский и журналист "112 Украина" вступили в перепалку из-за Медведчука. Президент напомнил, почему у телеканала постоянно угрожали отобрать лицензию.
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