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“Дожили”: Жена Медведчука заявила о слежке

Комментариев: 3
Оксана Марченко заявила, что за ней незаконно следят.
Марченко заявила о слежке
Марченко заявила о слежке
.facebook.com/oksana.marchenko.tv

Известная украинская телеведущая и жена народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко пожаловалась на слежку.

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Об этом Марченко сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав план спецслужбы, обнародованный ранее журналистом Андреем Павловским.

Марченко опубликовала фото документа, согласно которому известно, что Департамент защиты национальной государственности СБУ якобы получил задание установить связи, места жительства, официальные и неофициальные контакты Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также нардепов Шуфрича, Козака, Нимченко, Загороднего, Колтуновича, Волошина, Чубирко и других.

Друзья, каждый день преподносит сюрпризы. Вот вчера средства массовой информации опубликовали документы, из которых следует, что СБУ незаконно вела (а может, и продолжает это делать) слежку за представителями оппозиции... это до какого расцвета демократии дожили! Но у меня есть ряд вопросов: почему ни за одной женой оппозиционеров, кроме меня, не следили (что за недоработка) и что там зачеркнуто? Выдвигайте версии, - написала Марченко.

Кроме того, Марченко заявила, что будет баллотироваться на пост президента в следующий раз.

И еще, друзья, до сегодняшнего дня я была далека от политики, но раз пошла такая демократия, видимо, я буду баллотироваться на будущих выборах в Президенты! Да и я готова рассказывать и дальше о своей жизни, занятиях, контактах, - добавила она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, каждый день преподносит сюрпризы. Вот вчера средства массовой информации опубликовали документы, из которых следует, что СБУ незаконно вела (а может, и продолжает это делать) слежку за представителями оппозиции... это до какого расцвета демократии дожили! Но у меня есть ряд вопросов: почему ни за одной женой оппозиционеров, кроме меня, не следили (что за недоработка) и что там зачеркнуто? Выдвигайте версии. И еще, друзья, до сегодняшнего дня я была далека от политики, но раз пошла такая демократия, видимо, я буду баллотироваться на будущих выборах в Президенты! Да и я готова рассказывать и дальше о своей жизни, занятиях, контактах. Так что подписывайтесь на мой Инстаграм, меньше народных денег потратите. Ссылка на статью: https://strana.ua/news/232907-sbu-osushchestvljal-nezakonnuju-slezhku-za-nardepami-ot-opzzh.html #оксанамарченко #oksanamarchenko

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

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Напомним, Зеленский и журналист "112 Украина" вступили в перепалку из-за Медведчука. Президент напомнил, почему у телеканала постоянно угрожали отобрать лицензию.

 

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Теги: Марченко, Медведчук, слежка, жена Медведчука
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Комментариев (3)
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Letohradek    12.11.2019, 15:15
Оценка:  0
Letohradek
Любопытно, знает ли Оксанка, что ее пристарелый муж, является ныне - ватоголовым скотом, а в бытность СССР - сексотом КГБ? Не нравится слежка, оставь ватного еблана и живи спокойной жизнью, без слежки.
МаксимУм    12.11.2019, 14:22
Оценка:  0
МаксимУм
Это документ? Он зарегистрирован, визирован печатями? А под ним следующий листок - план наступления на мацкву...
LERMI_    12.11.2019, 14:32
Оценка:  +2
LERMI_
аааааа згадали шо шуфрич давно "звіздюліни" не вихвачував
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