Реприватизация Укртелекома оттолкнет иностранных инвесторов от Украины – СМИ

Инвестор не придет в страну, в которой отбирают собственность, реприватизация “Укртелекома“ станет плохим сигналом для иностранного бизнеса. Об этом идет речь в материале “Частная собственность“ интернет-издания Pravo.ua, пишет Обозреватель.

Издание отмечает, что многие иностранные инвесторы отказываются приобретать собственность в Украине из-за высокого риска реприватизации. До сих пор неизвестно, сколько потенциальных инвесторов потеряла наша страна из-за реприватизации в 2005 году “Криворожстали“, которую принято считать удачной.

“Летом 2005 года Александр Пасхавер, занимавший в то время должность советника Президента Украины, писал, что общественное мнение относительно справедливости таких процессов (реприватизация “Криворожстали“) — весьма сомнительная опора для подобных решений. Однако этот процесс тогда уже невозможно было остановить. И сколько Украина потеряла инвестиций за период после 2005 года, когда отобрала у собственника ему принадлежащее, никто так и не подсчитал“, - сообщается в материале.

Автор материала обращает внимание, что сегодня даже успешно повторно проданная “Криворожсталь“ наряду с не менее успешно проданным “Укртелекомом“ рассматривается в качестве объектов для реприватизации. Что не может не вызвать серьезной обеспокоенности среди иностранных инвесторов.

“Как бы ни хвалили дело “Криворожстали“, как бы ни преподносили его в качестве примера успешной реприватизации, сегодня ОАО “АрселорМиттал Кривой Рог“ наряду с ПАО “Укртелеком“ (второй по выгодности сделки по приватизации на сумму более 10 млрд грн) снова фигурирует в кулуарных беседах о реприватизации как возможный ее объект“, - говорится в материале.

По мнению автора, в настоящее время любое действие против собственности в Украине не останется незамеченным для иностранного инвестора, поскольку за внутригосударственными процессами в нашей стране пристально наблюдает весь мир. И возможная реприватизация приведет к тому, что инвесторы будут обходить страну стороной.

“Это означает, что серьезный, честный и прозрачный бизнес не захочет заходить в Украину — вливать деньги в страну, где годами придется сражаться за свою же собственность, мало кому захочется“, - констатирует автор.

Напомним, ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации раннее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи “Укртелеком“, где Фонд государственного имущества сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.

Политолог Владимир Фесенко считает, что игры с реприватизацией принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу. А также уверен, что о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно будет забыть, поскольку ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизацию.