Главой Полтавской ОГА стал декан Харьковского университета МВД

В октябре 2019 года правительство согласовало назначение Синегубова главой Полтавской ОГА.

С ноября 2015 года Синегубов был деканом poltava.to

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Президент Владимир Зеленский назначил главой Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Об этом говорится в указе №843 на сайте президента.

“Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Полтавской ОГА“, - говорится в тексте указа.

Указом №842 Зеленский освободил Олега Пруглу от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.

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Олег Синегубов - юрист и предприниматель. Родился 10 августа 1983 года в Харькове. С ноября 2015 года он является деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел.

В 2017 году - претендент на должность председателя Полтавской областной государственной администрации. В 2018 году был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор. В 2019 году во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по избирательному округу №180 Алексея Красова.

Как сообщалось 11 ноября, Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА, стали известны интересные подробности.

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