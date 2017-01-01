Главой Полтавской ОГА стал декан Харьковского университета МВД
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Президент Владимир Зеленский назначил главой Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Об этом говорится в указе №843 на сайте президента.
“Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Полтавской ОГА“, - говорится в тексте указа.
Указом №842 Зеленский освободил Олега Пруглу от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.
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Олег Синегубов - юрист и предприниматель. Родился 10 августа 1983 года в Харькове. С ноября 2015 года он является деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел.
В 2017 году - претендент на должность председателя Полтавской областной государственной администрации. В 2018 году был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор. В 2019 году во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по избирательному округу №180 Алексея Красова.
Как сообщалось 11 ноября, Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА, стали известны интересные подробности.
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