ГПУ готовит подозрения Гонтаревой и Рожковой – СМИ

Бывшую руководительницу НБУ подозревают в злоупотреблении служебным положением и подлоге.

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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) на основании материалов расследования Национальной полиции подготовила подозрения бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и действующему первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Подозрения находятся на рассмотрении Генерального прокурора Руслана Рябошапки уже две недели и в суд они пока не переданы.

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По информации неназванного источника, Гонтареву и Рожкову подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, служебном подлоге и в умышленном невыполнении постановления суда.

Согласно материалам следствия, будучи главой НБУ, Гонтарева с помощью своего заместителя Рожковой организовала безосновательное и незаконное выведение из банковского сектора Украины коммерческого банка ПАО “Укринбанк“ с целью продажи его активов и имущества в пользу третьих лиц.

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Таким образом, по данным правоохранителей, умышленными и противоправными действиями Гонтаревой и других должностных лиц Нацбанка Украины, ПАО “Украинская инновационная компания“, которое является правопреемником ПАО “Укринбанк“ был нанесен ущерб на общую сумму 79,5 млн гривен.

Напомним, Гонтарева заявила, что Коломойский неоднократно ей угрожал. Угрозы якобы поступали в течение всей ее каденции на посту главы НБУ.

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