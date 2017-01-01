Рада сделала шаг к легализации добычи янтаря

Документ запрещает до 1 января 2021 года экспортировать из Украины необработанный янтарь-сырец.

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Верховная Рада поддержала за основу законопроект №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".

Онлайн-трансляцию пленарного заседания вел телеканал "Рада".

За соответствующий законопроект проголосовали 342 народных депутата.

Согласно тексту законопроекта, специальные разрешения на добычу янтаря будут предоставлять на пять лет. Предполагается, что такие спецразрешения будут продавать на онлайн-аукционах.

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Подать документы на получение разрешения можно будет через электронный кабинет пользователя на официальном сайте Госслужбы геологии и недр. Площадь участка недр, на которую предоставляется специальное разрешение, должна быть не больше 10 гектаров. В документе установлена начальная цена за 1 га - 3400 грн.

Кроме того, документ также запрещает до 1 января 2021 года экспортировать из Украины необработанный янтарь-сырец.

Как сообщалось 23 октября, нардепы посетили легальные и "черные" янтарные прииски.

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