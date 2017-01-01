Минские соглашения изначально были кабальными для Украины – Арахамия

На ближайшей нормандской встрече Украина попытается заменить их чем-то другим.

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Минские соглашения с самого начала были кабальными для Украины. Такое мнение выразил глава фракции “Слуги народа“ Давид Арахамия в интервью “LIGA.net“.

Отвечая на вопрос журналиста о том, зачем президент Зеленский стремится встретиться с Путиным, глава президентской фракции заявил:

Чтобы отойти от минских соглашений, потому что они изначально были кабальными условиями, которые заставили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, надо перейти в другой формат, - подчеркнул Арахамия.

В то же время, Арахамия считает, что выгоды от минских соглашений для России тоже нет никакой.

Ее все устраивает в таком формате. Но Россия не верила, что эти договоренности можно будет выполнить. Из-за того, что такая возможность сейчас есть, у нее не остается ничего, кроме как добавлять туда новые условия, либо перейти в другой формат на других условиях. А это нам выгодно, - рассказал Арахамия.

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Также политик отметил, что в случае срыва встречи в “нормандском формате“ сразу станет понятно, кто в этом виноват.

Если все видят, что это делает Россия, то это дает нам основания переформатироваться по-другому. Если не нормандский формат, то давайте расширим и позовем Британию и США, - предложил Арахамия.

Напомним, в Кабмине считают, что фактическая война с РФ закончится только с возвращением Крыма. Но Крым не вернется, пока Россия не ослабнет максимально.

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