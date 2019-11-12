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Арахамия рассказал о последствиях секс-скандала Яременко

Комментариев: 1
Нардеп избежал сложения депутатского мандата, однако Комитет по международным связям вместо него возглавит другой депутат.
Богдан Яременко уйдет с должности главы Комитета по международным связям
Богдан Яременко уйдет с должности главы Комитета по международным связям
facebook.com/Olexandr2013

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, что президент Зеленский сильно разозлился после секс-скандала, в который попал нардеп Богдан Яременко. Об этом он сказал в интервью Лига.net, которое было опубликовано во вторник, 12 ноября.

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"Вначале он (Зеленский – ред.) был сильно радикально настроен, вплоть до сложения мандата. Но это вопрос этического характера. К тому же Яременко объективно сильный дипломат", - сказал Арахамия.

Он отметил, что людей больше возмутила не переписка, а последующая реакция Яременко.

"Я в шутку сказал, что инцидент с Яременко – это последствия турборежима. Потому что люди фактически живут в парламенте, и личная жизнь у них отсутствует", – рассказал Арахамия.

Он также отметил, что на место главы Комитета по международным связям вместо Яременко есть уже несколько кандидатов.

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"В шорт-листе есть три-четыре человека, которых мы можем рассматривать. Лиза Ясько есть, Святослав Юраш, Марина Бардина, Никита Потураев, Мария Мезенцева. Мы сделаем внутренние праймериз, чтобы люди представили свои программы, и фракция определится", – отметил он.

Также он подчеркнул, что должность главы комитета очень важная. Вместе с тем, один из кандидатов - Лиза Ясько работает также в ПАСЕ, и в случае назначения ее главой комитета, придется искать ей замену в ПАСЕ.

Напомним, журналисты поймали нардепа Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. На следующий день нардеп в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне.

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Теги: секс-скандалы, Верховная Рада, нардеп, Слуга народа, Давид Арахамия
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Комментариев (1)
Жиди-Крадуть    12.11.2019, 16:46
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
Скоро Ябреи будут платить своим п роституткам из Государственного бюджета
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