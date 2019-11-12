Арахамия рассказал о последствиях секс-скандала Яременко

Нардеп избежал сложения депутатского мандата, однако Комитет по международным связям вместо него возглавит другой депутат.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, что президент Зеленский сильно разозлился после секс-скандала, в который попал нардеп Богдан Яременко. Об этом он сказал в интервью Лига.net, которое было опубликовано во вторник, 12 ноября.

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"Вначале он (Зеленский – ред.) был сильно радикально настроен, вплоть до сложения мандата. Но это вопрос этического характера. К тому же Яременко объективно сильный дипломат", - сказал Арахамия.

Он отметил, что людей больше возмутила не переписка, а последующая реакция Яременко.

"Я в шутку сказал, что инцидент с Яременко – это последствия турборежима. Потому что люди фактически живут в парламенте, и личная жизнь у них отсутствует", – рассказал Арахамия.

Он также отметил, что на место главы Комитета по международным связям вместо Яременко есть уже несколько кандидатов.

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"В шорт-листе есть три-четыре человека, которых мы можем рассматривать. Лиза Ясько есть, Святослав Юраш, Марина Бардина, Никита Потураев, Мария Мезенцева. Мы сделаем внутренние праймериз, чтобы люди представили свои программы, и фракция определится", – отметил он.

Также он подчеркнул, что должность главы комитета очень важная. Вместе с тем, один из кандидатов - Лиза Ясько работает также в ПАСЕ, и в случае назначения ее главой комитета, придется искать ей замену в ПАСЕ.

Напомним, журналисты поймали нардепа Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. На следующий день нардеп в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне.

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