Определяется место возврата украинских кораблей из РФ – Зеркаль

Речь идет о 3 украинских кораблях, которые были захвачены в Керченском проливе.

Зам главы украинского МИД Елена Зеркаль уточнила информацию по кораблям “Никополь“, “Бердянск“ и “Яны Капу“, которые были захвачены российскими властями в Керченском проливе. Об этом пишет УНИАН.

По словам Зеркаль, переговоры по возврату продолжаются.

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“Относительно кораблей, насколько я понимаю, продолжается дискуссия о том, в каком именно месте мы сможем получить от Российской Федерации наши корабли, и как это будет происходить. Пока работа еще продолжается“ – подчеркнула она.

Ранее сообщалось о том, что 25 ноября российский пограничный корабль Дон протаранил рейдовый буксир Украины.

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