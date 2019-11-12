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Определяется место возврата украинских кораблей из РФ – Зеркаль

Комментариев: 8
Речь идет о 3 украинских кораблях, которые были захвачены в Керченском проливе.
Елена Зеркаль
Елена Зеркаль
Фейсбук

Зам главы украинского МИД Елена Зеркаль уточнила информацию по кораблям “Никополь“, “Бердянск“ и “Яны Капу“, которые были захвачены российскими властями в Керченском проливе. Об этом пишет УНИАН.

По словам Зеркаль, переговоры по возврату продолжаются.

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“Относительно кораблей, насколько я понимаю, продолжается дискуссия о том, в каком именно месте мы сможем получить от Российской Федерации наши корабли, и как это будет происходить. Пока работа еще продолжается“ – подчеркнула она.

Ранее сообщалось о том, что 25 ноября российский пограничный корабль Дон протаранил рейдовый буксир Украины.

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Теги: елена зеркаль, корабли, РФ, Украина
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Комментариев (8)
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YSL    12.11.2019, 16:46
Оценка:  0
YSL
Эти лушпайки идут только на обмен СЧСа "Норд" который был захвачен украинскими сбушниками в Азовском море.
WTF2wtf    12.11.2019, 16:30
Оценка:  +2
WTF2wtf
Интересно, в каком вообще состоянии теперь эти катера ... после того, как россияне там "похозяйничали" после их захвата?
asfd0    12.11.2019, 16:40
Оценка:  -2
asfd0
да какая разница, с них всё равно ни одного выстрела не сделали защитники.
ВыВсеВрете    12.11.2019, 16:41
Оценка:  -2
ВыВсеВрете
Ау, ты лучше спроси, какое состояяние депутата Дубинского. 17 квартир, и 24 машины.
WTF2wtf    12.11.2019, 16:43
Оценка:  +1
WTF2wtf
Скачи дальше, говно многостаночное
asfd0    12.11.2019, 16:26
Оценка:  -4
asfd0
Это что, катера за это время подросли и превратились в корабли ? ))))))))))
VSHIVANKA    12.11.2019, 16:16
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ОДНОМУ ЧЛЕНСТВО В НАТО СНИТСЯ , ДРУГОЙ ВОЗВРАТ ХЛАМА ГОРДО НАЗЫВАЕМОГО ФЛОТОМ....
WTF2wtf    12.11.2019, 16:31
Оценка:  +2
WTF2wtf
FPN, нах пшло,
наци-трансвеститко на бюджете оккупантов
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