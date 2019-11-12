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В Раде поймали кнопкодава, который предлагал за это сажать

Комментариев: 2
Нардеп пойман на кнопкодавстве.
Нардеп Нимченко
Нардеп Нимченко
скриншот видео

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционного платформы - За жизнь" Василий Нимченко нарушил процедуру личного голосования. Это четвертый факт кнопкодавства, который зафиксировали в Верховной Раде Украины 9-го созыва.

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Об этом сообщает ЧЕСНО.

Активисты ЧЕСНО зафиксировали, что Нимченко нажал на две кнопки "за" на сегодняшнем утреннем пленарном заседании во время голосования за основу законопроекта №2299 нардепов от "Слуги народа" по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования.

Также ЧЕСНО опубликовал видео, на котором зафиксирован момент кнопкодавства.

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Интересно, что именно этот депутат является соавтором законопроекту 1127, который подразумевает уголовную ответственность депутатов за кнопкодавство. В частности, речь идет о лишении свободы на срок до 2 лет за повторное неперсональное голосование. Активисты также говорят, что во время голосования за этот проект сам  Нимченко в Раду не пришел.

К слову, движение сообщает, что это не первый случай кнопкодавства со стороны Нимченко. Как минимум раз он нарушал процедуру персонального голосования в Верховной Раде 8-го созыва.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что “слуги кнопкодавили по дурости". Глава фракции “Слуга народа” считает, что нардепы хотели попробовать, что такое кнопкодавство.

 

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Теги: Нимченко, кнопкодавство, Рада
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Комментариев (2)
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Жиди-Крадуть    12.11.2019, 16:38
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
Какой первокласник пишет эти статьи? Их читать невозможно. Как будто человек В школу не ходил и грамматика не учил.
Coюзник    12.11.2019, 16:46
Оценка:  0
Coюзник
Это все проклятая Т9
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