СБУ разоблачила в ВСУ засланного шпиона-перебежчика из Крыма

Контрразведка прервала сложную операцию ФСБ по дискредитации украинской армии в медиапространстве.

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Военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила информационную спецоперацию ФСБ РФ по дискредитации украинских Вооруженных Сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что российские кураторы планировали распространить в медиапространстве фейковые материалы о якобы низком моральном состоянии ВСУ. Для этого ФСБ планировала использовать украинского воина-десантника, который уже находился в поле зрения военной контрразведки СБУ.

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Военный десантно-штурмовых войск в 2018 году поступил на службу по контракту в ВСУ, прибыв с территории временно оккупированного Крыма. Правоохранители выяснили, что мужчина после оккупации получил паспорт РФ, в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию защищать “русский мир“.

Именно на Ближнем Востоке началось его сотрудничество с ФСБ. Чекисты решили использовать его украинское происхождение для участия в пределах спланированной на Лубянке специальной операции по дискредитации военно-политического руководства Украины и боевых возможностей украинской армии, - сообщили в СБУ.

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По замыслу кураторов, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать из украинской армии. Его “разоблачительные“ выступления планировались на российских телеканалах и пропагандистских СМИ.

Оперативники СБУ прервали операцию ФСБ и задержали дезертира при попытке пересечения административной границы с оккупированным Крымом. При осмотре у мужчины изъяли собранную на службе военную информацию и документы об участии в боевых действиях на востоке Украины.

Сейчас бывший военный находится под стражей, все детали его сотрудничества со спецслужбами РФ будет устанавливать следствие.

Напомним, СБУ раскрыла схему финансирования боевиков ЛДНР из бюджета Украины. Житель Харькова помогал боевикам оформлять социальные выплаты от украинского правительства.

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