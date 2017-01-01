На Харьковщине воры вынесли арсенал оружия из магазина

Среди похищенного - огнестрельное и холодное оружие, а также оптические средства наблюдения.

В Харьковской области неизвестные ограбили магазин оружия.

Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что инцидент произошел в Купянске в ночь с 10 на 11 ноября. По версии следствия, злоумышленники отжали металло-пластиковые входные двери и вынесли из помещения четыре пневматические винтовки, девять ножей, семь сюрикенов, четыре бинокля и один монокуляр.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, в августе в Киеве вор опоил кассира обменника и забрал всю выручку.

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