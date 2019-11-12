Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве произошла стрельба, есть пострадавшие

Комментариев: 1
В результате стрельбы пострадал 33-летний мужчина. Полиция сейчас ищет стрелявшего. Открыто уголовное дело.
Есть пострадавшие
Есть пострадавшие
Подробности
В Киеве на улице Боровой произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек.
 
Об этом сообщает 12 ноября пресс-служба полиции.
 

Читай также: Суд арестовал киевлянина, который расстрелял своего соседа

Как отмечается, возле дома между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Впоследствии один из них осуществил несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего скрылся на автомобиле.
 
В результате стрельбы пострадал 33-летний мужчина. Полиция сейчас ищет стрелявшего. Открыто уголовное производство по  статье о хулганстве (ч. 4 ст. 296).
 
Как сообщалось 12 ноября, в Харькове полицейский открыл стрельбу в метро.
 
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Поделись:
Теги: Киев, стрельба, полиция, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
GreenPeace!    12.11.2019, 18:07
Оценка:  -1
GreenPeace!
Дураки всю жизнь решали проблемы пистолетом или кулаками мозгов на иное не хватает
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь