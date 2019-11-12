В Киеве произошла стрельба, есть пострадавшие
В результате стрельбы пострадал 33-летний мужчина. Полиция сейчас ищет стрелявшего. Открыто уголовное дело.
В Киеве на улице Боровой произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек.
Об этом сообщает 12 ноября пресс-служба полиции.
Читай также: Суд арестовал киевлянина, который расстрелял своего соседаКак отмечается, возле дома между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Впоследствии один из них осуществил несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего скрылся на автомобиле.
В результате стрельбы пострадал 33-летний мужчина. Полиция сейчас ищет стрелявшего. Открыто уголовное производство по статье о хулганстве (ч. 4 ст. 296).
Как сообщалось 12 ноября, в Харькове полицейский открыл стрельбу в метро.