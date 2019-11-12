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Луценко произнесла речь в Раде и сложила мандат

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Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.
Луценко отметила, что остается членом команды партии “Европейская солидарность“
Луценко отметила, что остается членом команды партии “Европейская солидарность“
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Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от “Европейской солидарности“ Ирины Луценко по его заявлению.

Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

“За“ проголосовали нардепов. Луценко в речи подвела итог своей деятельности в парламенте за 10 лет.

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Напомним, Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья. В то же время она отметила, что остается членом команды партии “Европейская солидарность“.

Как сообщалось, Луценко прокомментировал отказ жены Ирины от мандата.

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Теги: Ирина, Луценко, Рада, мандат, нардеп
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Комментариев (1)
kapablankas    12.11.2019, 16:50
Оценка:  0
kapablankas
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