Луценко произнесла речь в Раде и сложила мандат

Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.

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Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от “Европейской солидарности“ Ирины Луценко по его заявлению.

Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

“За“ проголосовали нардепов. Луценко в речи подвела итог своей деятельности в парламенте за 10 лет.

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Напомним, Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья. В то же время она отметила, что остается членом команды партии “Европейская солидарность“.

Как сообщалось, Луценко прокомментировал отказ жены Ирины от мандата.

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