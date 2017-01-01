Порошенко и Мальдивы: Суд отменил доступ ГБР к документам "Схем"

Апелляционный суд потребовал повторно рассмотреть вопрос предоставления для ГБР материалов журналистского расследования.

Суд отменил доступ ГБР к документам "Схем" по мальдивским каникулам Порошенко radiosvoboda.org

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Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу журналистов программы “Схемы: коррупция в деталях“ и отменил предоставленное следователям ГБР разрешение на доступ к редакционной коммуникации журналистов, готовивших расследование о тайном отпуск пятого президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах. Об этом сообщает “Радио Свобода“.

Как указано в сообщении, суд назначил повторное рассмотрение ходатайства следователей в суде первой инстанции – Печерском районном суде Киева.

Временный доступ к документам с возможностью их изъятия в копиях, которые находятся в распоряжении “Радио Свобода“, отменить. Постановить новое решение, которым назначить рассмотрение в суде первой инстанции, - постановила судья Ольга Юрдига.

Рішення Київського апеляційного суду щодо програми #Схеми : ухвала Печерського суду про доступ до редакційної комунікації скасована. Клопотання ДБР повернули до Печерського суду на повторний розгляд. pic.twitter.com/7QXWG4KXYl — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 12 ноября 2019 г.

Напомним, разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов Печерский районный суд города Киева дал 17 октября. Редакция программы “Схем“ возмутилась тем, что следователям был предоставлен доступ к чрезмерному объему документов и подали апелляцию.

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