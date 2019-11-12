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В Минске сняты все препятствия для встречи нормандской четверки

Комментариев: 3
Все условия, которые выдвигались для встречи, выполнены.
В Минске сняты все препятствия для встречи нормандской четверки
В Минске сняты все препятствия для встречи нормандской четверки
facebook.com/darka.olifer

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На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились, что препятствий для встречи представителей “нормандской четверки“ нет. Об этом во вторник, 12 ноября, заявила пресс-секретарь представителя в Минске от Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Были сняты все препятствия на пути ко встрече в нормандском формате на высшем уровне – разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении, - отметила она.

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По словам Олифер, встреча лидеров стран “нормандской четверки“ в ближайшее время ускорит решение актуальных вопросов по урегулированию конфликта.

Напомним, ранее, 12 ноября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Казахстане.

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Теги: Минск, нормандский формат, нормандская четверка
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Комментариев (3)
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ira0957    12.11.2019, 17:14
Оценка:  -4
ira0957
На Украине паника: ДНР признали на международном уровне?
Национальная сборная ДНР официально под своим флагом выступила на международных соревнованиях.
Спортсмены ДНР завоевали полный набор медалей, в том числе 10 золотых, на IX Кубке мира по каратэ KWF в Японии.
WTF2wtf    12.11.2019, 17:26
Оценка:  +1
WTF2wtf
ДядяИра,
если был факт самоуправства от кого-то из участников и использование какой-то неофциальной тряпки боевиков,
то японцы их вряд ли еще к себе пустят.
ВыВсеВрете    12.11.2019, 18:08
Оценка:  -1
ВыВсеВрете
Сам то понял, что написал. Дебил!
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