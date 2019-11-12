Все условия, которые выдвигались для встречи, выполнены.

В Минске сняты все препятствия для встречи нормандской четверки facebook.com/darka.olifer

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На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились, что препятствий для встречи представителей “нормандской четверки“ нет. Об этом во вторник, 12 ноября, заявила пресс-секретарь представителя в Минске от Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Были сняты все препятствия на пути ко встрече в нормандском формате на высшем уровне – разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении, - отметила она.

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По словам Олифер, встреча лидеров стран “нормандской четверки“ в ближайшее время ускорит решение актуальных вопросов по урегулированию конфликта.

Напомним, ранее, 12 ноября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Казахстане.

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