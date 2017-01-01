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Стала известна дата приезда миссии МВФ в Украину

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Правительство обсудит с членами миссии МВФ новую программу сотрудничества, а также планы Кабмина на ближайшие годы.
Миссия МВФ приедет в Киев 14 ноября
Миссия МВФ приедет в Киев 14 ноября
ЕРА

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Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в четверг, 14 ноября, чтобы продолжить обсуждение новой программы с украинскими властями. Об этом со ссылкой на представительство МВФ в Украине сообщает Укринформ во вторник, 12 ноября.

Миссия МВФ во главе с господином Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября 2019 г., для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы, которая будет поддерживаться Международным валютным фондом, - заявил постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман.

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Ранее в СМИ появилась информация, что МВФ отложил транш для Украины поскольку его члены опасаются, что президент Владимир Зеленский не вернет выведенных из украинских банков активов. 

Премьер-министр Алексей Гончарук эту информацию отверг. По его словам переговоры идут в обычном режиме.

Напомним, в МВФ рассказали о переговорах с Украиной. Согласование условий новой программы поддержки со стороны МВФ требует времени, заявили в фонде.

 

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Теги: МВФ, Кабинет Министров, Кабмин Украины, визит миссии МВФ в Украину
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