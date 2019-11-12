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В Украине планируют запретить пластиковые пакеты

Комментариев: 4
Ограничение не будет распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты.
Законопроект поддержали в первом чтении
Законопроект поддержали в первом чтении
gettyimages.com
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, которым в Украине запретят пластиковые пакеты, сообщается на сайте парламента 12 ноября.
 
Запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм предусмотрен с 1 января 2022 года.
 
 
Это ограничение не будет распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до +225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и (или ) транспортировки свежей рыбе и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.
 
Интересно, что ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, говорится в пояснительной записке законопроекту.
 
Для сравнения: в ЕС этот показатель приближается в среднем до 90 пакетов.
 
При этом в Украине только около 6% от общего числа использованных человеком пакетов в год будут направлены на переработку.
 
Основной альтернативой пластиковым пакетам в мире есть биоразлагаемые пакеты.
 
Напомним, ученые назвали количество людей, которых за год убивает пластик.

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Теги: экология, Рада, законопроект, пластиковые пакеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    12.11.2019, 19:36
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Вчера услышал интересную мысль: запреты ничего не дают. Они бесполезны. Бог в райском саду запретил Адаму и Еве и даже Бог не смог уследить даже за двумя людьми.
xapi3mat    12.11.2019, 19:29
Оценка:  -1
xapi3mat
Давно пора! куда не пойди - все засрано этими кульками!
ВосставшийИзБана    12.11.2019, 19:35
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Так это не кульки сами собой все засырают. Бумажные пачки из-под сигарет точно так же везде валяются как и другая бумажная упаковка.
ВосставшийИзБана    12.11.2019, 19:06
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Вопрос: а зачем все это?
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