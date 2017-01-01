Ошибки в платежках: в Минсоцполитики рассказали, что делать

Некоторым лицам в платежках за октябрь могут по ошибке не начислить льготы. В Кабмине рассказали, куда обращаться.

В платежках за коммунальные услуги по техническим причинам могут быть случаи неначисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В таком случае в ведомстве рекомендуют обратиться в орган соцзащиты по месту жительства, и сумма льготы за октябрь будет доначислена в ноябре.

Отмечается, что ошибки могут возникнуть из-за нового механизма начисления льгот на ЖКУ, который вступил в силу с 1 октября 2019 года.

В Минсоцполитики напомнили, что начиная с ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот и субсидий. Теперь льгота предоставляется в денежной форме органами социальной защиты населения.

Ранее в Кабмине рассказали о проверке для предоставления субсидий. Для проверки нужно подать только два документа. Остальную информацию собирает орган социальной защиты населения.

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