ГБР открыло дело против полицейского, стрелявшего в метро Харькова

Правоохранитель на закрытой станции метро вызвал ночью наряд спецподразделения ТОР, а потом начал по ним стрелять.

Госбюро расследований открыло дело по факту стрельбы из табельного оружия полицейским сектора патрульной полиции в Харьковской области в сторону спецпназа ТОР на станции метро Научная в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба ГБР во вторник, 12 ноября.

"По предварительной информации: находясь в наряде, правоохранитель около 2:00 ночи якобы заметил посторонних лиц на закрытой станции метрополитена и вызвал наряд спецподразделения патрульной полиции ТОР; прибыв на место вызова, спецназовцы обнаружили, что полицейский закрылся в одной из служебных комнат, а когда вышел из нее - произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону коллег", - говорится в сообщении.

Полицейского задержали, решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

В ГБР отмечают, что во время личного досмотра вещей у полицейского изъяли вещество, внешне похожее на психотропное средство.

Как сообщалось, в Харькове полицейский открыл стрельбу в метро . Спецподразделение патрульной полиции ТОР разоружило 22-летнего капрала полиции и задержало его.

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