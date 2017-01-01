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ГБР открыло дело против полицейского, стрелявшего в метро Харькова

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Правоохранитель на закрытой станции метро вызвал ночью наряд спецподразделения ТОР, а потом начал по ним стрелять.
У полицейского обнаружили вещество, похожее на наркотики
У полицейского обнаружили вещество, похожее на наркотики
dbr.gov.ua
Госбюро расследований открыло дело по факту стрельбы из табельного оружия полицейским сектора патрульной полиции в Харьковской области в сторону спецпназа ТОР на станции метро Научная в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба ГБР во вторник, 12 ноября.
 
 
 
"По предварительной информации: находясь в наряде, правоохранитель около 2:00 ночи якобы заметил посторонних лиц на закрытой станции метрополитена и вызвал наряд спецподразделения патрульной полиции ТОР; прибыв на место вызова, спецназовцы обнаружили, что полицейский закрылся в одной из служебных комнат, а когда вышел из нее - произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону коллег", - говорится в сообщении.
 
Полицейского задержали, решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
 
В ГБР отмечают, что во время личного досмотра вещей у полицейского изъяли вещество, внешне похожее на психотропное средство.
 
 
Как сообщалось, в Харькове полицейский открыл стрельбу в метро. Спецподразделение патрульной полиции ТОР разоружило 22-летнего капрала полиции и задержало его.
 

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Теги: Харьков, фото, стрельба, полиция, спецназ, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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