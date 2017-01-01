Рада ужесточила наказание за фальсификацию лекарств

В самых тяжелых случаях за это преступление можно будет получить вплоть до пожизненного заключения.

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 1152-1 “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств“. Как указано в карточке законопроекта, за этот документ свой голос отдали 363 народных депутата.

Ключевым положением законопроекта является повышение ответственности за фальсификацию лекарственных средств и за реализацию фальсифицированных лекарств. Теперь за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств будут наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Те же действия, совершенные повторно или по сговору группой лиц, или служебным лицом, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью масштабного распространения (через интернет) или в крупных размерах – от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

Эти же действия, если они повлекли смерть или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Рада в первом чтении одобрила ликвидацию “площадок Яценко“. Скандальный законопроект прошел первый этап рассмотрения депутатским корпусом.

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