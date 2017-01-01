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В Харькове мужчина изнасиловал 77-летнюю пенсионерку

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10 ноября женщина вышла из дома по личным делам. Вернулась она около 14:00, но входные двери были повреждены.
В Харькове молодой человек изнасиловал 77-летнюю бабушку, подозреваемого задержали, сообщили 12 ноября в пресс-службе местной полиции.
 
Как выяснилось, утром 10 ноября женщина вышла из дома по личным делам. Вернулась она около 14:00, но входные двери были повреждены. Внутри находился незнакомый мужчина. Он толкнул женщину и, угрожая расправой, изнасиловал ее.
 
Подозреваемого уже задержали – им оказался 24-летний ранее судимый мужчина. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
 
Напомним, в Житомире в общежитии сосед изнасиловал семилетнюю девочку.
 
Ранее в Харькове мужчина изнасиловал девушку-провизора в аптеке.

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Теги: Харьков, полиция, изнасилование, пенсионерка
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Источник: korrespondent.net

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