В Харькове мужчина изнасиловал 77-летнюю пенсионерку
10 ноября женщина вышла из дома по личным делам. Вернулась она около 14:00, но входные двери были повреждены.
В Харькове молодой человек изнасиловал 77-летнюю бабушку, подозреваемого задержали, сообщили 12 ноября в пресс-службе местной полиции.
Как выяснилось, утром 10 ноября женщина вышла из дома по личным делам. Вернулась она около 14:00, но входные двери были повреждены. Внутри находился незнакомый мужчина. Он толкнул женщину и, угрожая расправой, изнасиловал ее.
Подозреваемого уже задержали – им оказался 24-летний ранее судимый мужчина. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Житомире в общежитии сосед изнасиловал семилетнюю девочку.
Ранее в Харькове мужчина изнасиловал девушку-провизора в аптеке.
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