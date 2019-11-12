В Кабмине хотят уменьшить количество вузов в Украине

В профильном министерстве считают, что количество вузов в стране неоправданно велико в сравнении с другими странами.

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Министерство образования намерено изменить принципы финансирования вузов, а их количество - уменьшить. Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщила министр образования Анна Новосад.

По ее словам, в настоящее время Минобразования работает над тем, чтобы стимулировать вузы бороться за лучших преподавателей и платить им достойную зарплату. И в этом помогут новые подходы к финансированию отрасли.

Для этого нам необходимо ввести финансирование, основанное на результатах деятельности университета. Сейчас это не так. Университет должен быть естественно заинтересован в борьбе за лучших преподавателей и должен быть естественно заинтересован вознаграждать их лучше. Вот именно такую ​​систему мы внедрить и хотим, - отметила министр.

Новосад также подчеркнула, что проблемой на пути к большей заработной плате является количество украинских вузов.

У нас много университетов. У нас их просто... слишком много. И мы не можем делать вид, что мы как страна можем себе это позволить. Если посмотрим на соседнюю Польшу, то там нет (я округлю сейчас) 300 университетов, включая частные. А эти сотни университетов - это то, что мы содержим за наши налоги. И мы традиционно размазываем эти 20 миллиардов, которые у нас есть на высшее образование, таким тоненьким слоем на всех преподавателей. И поэтому они получают эти 6000 гривен. Почему бы нам не сделать систему, при которой у нас меньше университетов - но они более мощные, и в них преподаватели, которые действительно лучшие, имеют лучшую зарплату? – отметила министр.

Напомним, в Украине дистанционно обучаются 4500 школьников из ОРДЛО. Дети учатся по украинской программе, чтобы иметь возможность пройти ВНО.

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