РФ призывает Украину начать переговоры с боевиками об их особом статусе
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Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) призвала украинскую сторону начать прямые переговоры с представителями террористических группировок “ДНР“ и “ЛНР“ о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Об этом журналистам сообщил полномочный представитель РФ на переговорах контактной группы по Донбассу Борис Грызлов, пишет “Интерфакс-Украина“.
По его словам, российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона Украины об особом статусе Донбасса.
Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера. А в дальнейшем – согласовать эти поправки в Контактной группе, - сказал он.
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Грызлов также заявил, что для полноценного введения в действие особого статуса требуется его закрепление в украинской Конституции.
Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер. Представители России и ОБСЕ в Контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече, - сказал Грызлов.
Напомним, украинская сторона заявляет, что в Минске сняты все препятствия для встречи нормандской четверки. Все условия, которые выдвигались для встречи, выполнены.
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Стыренную территорию пускай возвращают, а всё русскомирское быдло пускай валит на историческую родину и там права качает.