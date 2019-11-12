РФ призывает Украину начать переговоры с боевиками об их особом статусе

Также россияне призывают Украину закрепить этот особый статус в конституции.

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Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) призвала украинскую сторону начать прямые переговоры с представителями террористических группировок “ДНР“ и “ЛНР“ о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Об этом журналистам сообщил полномочный представитель РФ на переговорах контактной группы по Донбассу Борис Грызлов, пишет “Интерфакс-Украина“.

По его словам, российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона Украины об особом статусе Донбасса.

Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера. А в дальнейшем – согласовать эти поправки в Контактной группе, - сказал он.

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Грызлов также заявил, что для полноценного введения в действие особого статуса требуется его закрепление в украинской Конституции.

Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер. Представители России и ОБСЕ в Контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече, - сказал Грызлов.

Напомним, украинская сторона заявляет, что в Минске сняты все препятствия для встречи нормандской четверки. Все условия, которые выдвигались для встречи, выполнены.

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