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РФ призывает Украину начать переговоры с боевиками об их особом статусе

Комментариев: 14
Также россияне призывают Украину закрепить этот особый статус в конституции.
Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов
Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов
Фейсбук Бориса Грызлова

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Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) призвала украинскую сторону начать прямые переговоры с представителями террористических группировок “ДНР“ и “ЛНР“ о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Об этом журналистам сообщил полномочный представитель РФ на переговорах контактной группы по Донбассу Борис Грызлов, пишет “Интерфакс-Украина“.

По его словам, российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона Украины об особом статусе Донбасса.

Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера. А в дальнейшем – согласовать эти поправки в Контактной группе, - сказал он.

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Грызлов также заявил, что для полноценного введения в действие особого статуса требуется его закрепление в украинской Конституции.

Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер. Представители России и ОБСЕ в Контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече, - сказал Грызлов.

Напомним, украинская сторона заявляет, что в Минске сняты все препятствия для встречи нормандской четверки. Все условия, которые выдвигались для встречи, выполнены.

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Теги: Грызлов, ТКГ, Россия, ОРДЛО, Донбасс, особый статус Донбасса
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Комментариев (14)
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Soncelid    12.11.2019, 21:12
Оценка:  0
Soncelid
Слухай росію, і роби - навпаки
Колишній-східняк    12.11.2019, 21:06
Оценка:  0
Колишній-східняк
Упс!
fulminate    12.11.2019, 20:55
Оценка:  +1
fulminate
Вести переговоры с представителями лднр? А как? Сегодня договорились, представитель на радостях пошел в кафе отмечать и алё? Завтра договаривайтесь с новым? Это не серьезно)))
Глод    12.11.2019, 20:55
Оценка:  +2
Глод
Особый статус: Боевик. Подлежит задержанию и суду.
ВосставшийИзБана    12.11.2019, 20:41
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ухо им от селедки.
Graddfeydd    12.11.2019, 20:39
Оценка:  +2
Graddfeydd
Закрепить в конституции Украины для ЛДНР официальный статус клинических долбоебов и коллаборантов, лишенных гражданских прав, раз они так настаивают на особом отношении к себе.

Стыренную территорию пускай возвращают, а всё русскомирское быдло пускай валит на историческую родину и там права качает.
Брюква_и_Клюква    12.11.2019, 20:30
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Товарищ Грызлов может влезть на Спасскую башню и оттуда громко перднуть. Может, тогда его услышат.
skygravity    12.11.2019, 20:18
Оценка:  +7
skygravity
писюн на воротнике Вам себе закрепить нужно, а не статус и переговоры....
Путин_xyйло    12.11.2019, 20:17
Оценка:  +5
Путин_xyйло
Можно закрепить на столбе или на суку в статусе трупа.
Мамай1648    12.11.2019, 20:16
Оценка:  +6
Мамай1648
Особый статус уже закреплён – РФ страна агрессор
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