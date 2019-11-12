Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Чиновницу ОП задержали на крупной взятке - СМИ

Комментариев: 6
Глава департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента, по данным СМИ, получила 150 тысяч долларов взятки.
СМИ сообщают о задержании Светланы Кондзели на взятке
СМИ сообщают о задержании Светланы Кондзели на взятке
kmu.gov.ua

Сотрудники НАБУ задержали директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелю на крупной взятке. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, чиновница получила 150 тысяч долларов неправомерного вознаграждения.

Украинская правда со ссылкой на источник также сообщает о задержани Кондзели.

Отмечается, что Кондзеля рассказывала, будто решает любую проблему через связи в ОП.

В частности, она просила 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

Детали происшествия не сообщаются. Пресс-служба НАБУ пока не сообщала о задержании.

Светлана Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента.

Ранее в Киеве задержали чиновницу НБУ на взятке $30 тысяч. Женщина требовала деньги за решение вопроса о продлении лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций.

А в Сумах судью поймали при получении взятки в пол-литровой банке. Он обещал за взятку принять судебное решение по двум делам об административных правонарушениях на пользу виновника.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: взятка, задержание, НАБУ, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
FPN    12.11.2019, 21:00
Оценка:  0
FPN
В СТАЕ ШАКАЛОВ НЕТ МЕСТА ЧЕЛОВЕКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
iviss    12.11.2019, 20:58
Оценка:  0
iviss
Приятно, что уже есть задержания. Вообще хорошо будет, когда пойдут реальные сроки. Во что пока не вериться.0
KIBARG    12.11.2019, 20:30
Оценка:  +5
KIBARG
Красота! И пол года не прошло как на всю ринулись к кормушке без никаких опасок. Голрлненькие какие, бедняжки.
Путин_xyйло    12.11.2019, 20:21
Оценка:  +6
Путин_xyйло
"Новые" люди! Старые поступки!
foster12    12.11.2019, 20:18
Оценка:  +7
foster12
Зе-честные .....
Брюква_и_Клюква    12.11.2019, 20:18
Оценка:  +9
Брюква_и_Клюква
Вот она, борьба с бедностью и коррупцией. Навыбирали себе взяточников, зеленые идиоты. Интересно, сколько сам The требует за назначение?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь