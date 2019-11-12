Чиновницу ОП задержали на крупной взятке - СМИ

Глава департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента, по данным СМИ, получила 150 тысяч долларов взятки.

СМИ сообщают о задержании Светланы Кондзели на взятке kmu.gov.ua

Сотрудники НАБУ задержали директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелю на крупной взятке. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, чиновница получила 150 тысяч долларов неправомерного вознаграждения.

Украинская правда со ссылкой на источник также сообщает о задержани Кондзели.

Отмечается, что Кондзеля рассказывала, будто решает любую проблему через связи в ОП.

В частности, она просила 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

Детали происшествия не сообщаются. Пресс-служба НАБУ пока не сообщала о задержании.

Светлана Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента.

Ранее в Киеве задержали чиновницу НБУ на взятке $30 тысяч. Женщина требовала деньги за решение вопроса о продлении лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций.

А в Сумах судью поймали при получении взятки в пол-литровой банке. Он обещал за взятку принять судебное решение по двум делам об административных правонарушениях на пользу виновника.

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