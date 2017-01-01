В морпорт Одессы впервые прибыла нефть из Ливии

Партию нефти доставил танкер Prometheus Energy с флагом Маршалловых островов. Обработка танкера заняла 41 час.

В морской порт Одессы впервые прибыла нефть происхождением из Ливии. Партию доставил танкер Prometheus Energy. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морпорта во вторник, 12 ноября.

"Географию поставок через Одесский порт сырой нефти в Украину расширил танкер Prometheus Energy (длина - 250 м, флаг - Маршалловы острова) ... По информации главной диспетчерской Одесского филиала ГП Администрация морских портов Украины (ОФ ГП АМПУ) судно доставило из ливийского порта Эз-Завия 81282 тонны черного золота. Обработка танкера у причала 2Н заняла 41 час при нормативе 38 часов", - говорится в сообщении.

Заместитель главного диспетчера порта Вячеслав Лавренюк отметил, что перегрузки нефти в береговые емкости нефтебаз началось вечером 9 ноября и проводилось тремя технологическими линиями. Грузовые операции проводились в довольно высоком темпе со строгим соблюдением РТК и полным обеспечением мер противопожарной и экологической безопасности. По состоянию на вчерашний вечер, на 22.00, судно уже было готово на выход из порта. Однако за густого тумана лоцманскую проводку пришлось отложить до утра.

По словам Лавренюка, в текущем месяце ожидается подход еще одного большегрузного танкера - с азербайджанской нефтью.

В последние 20 лет из нефтегавани Одессы перегружалась транзитная и импортная нефть происхождением минимум из 8 стран мира - России, Казахстана, Азербайджана, Ирана, Ирака, Бразилии, Венесуэлы и США. Ливия стала девятой в этом списке.

Напомним, что ранее украинскими портами заинтересовались инвесторы из Китая, Катара и Сингапура. В Мининфраструктуры рассказали о ситуации с интересом инвесторов к украинским портам в рамках закона о концессиях.

Также сообщалось, что в Украину прибыло судно с углем из Колумбии. Уголь предназначен для теплоэлектростанций ДТЭК. Всего компания законтрактовала пять балкеров с углем из Колумбии, три уже прибыли.

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