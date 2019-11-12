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У телеведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Комментариев: 2
Женщина заявила, что начинает бороться за жизнь и призвала других не игнорировать проверку у врачей.
Алла Мазур сообщила, что у нее рак
Алла Мазур сообщила, что у нее рак
facebook.com/1plus1.AllaMazur

Известная украинская телеведущая Алла Мазур рассказала, что у нее диагностировали злокачественную опухоль. Об этом вечером во вторник, 12 ноября, она сообщила на своей странице в Facebook.

Мазур отметила, что опухоль у нее нее проходила бессимптомно. Ее удалось выявить благодаря тому, что врачи выполнили международный протокол и отправили на биопсию.

Телеведущая призналась, что долго не решалась публично рассказывать о своей болезни, но сейчас написала, чтобы напомнить всем об обязательном осмотре у врачей.

"Мы должны изменить отношение к онкозаболеваниям в обществе. Научиться говорить о них открыто и спокойно. И с уровня трагедии - переводить на уровень проблемы. Которую можно решить. Потому что это, конечно, не насморк. Но давно не приговор", - отметила телеведущая.

Мазур призвала каждую женщину, особенно после 45, не игнорировать диагностику.

"Находить время - и проверяться. Желательно - несколькими способами. И даже в нескольких учреждениях. Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают", - подчеркнула она.

Сама телеведущая только начинает бороться с опухолью.

"Поэтому решила рассказать вам. У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я начинаю бороться", - написала Алла Мазур.

Она выразила надежду на то, что следующее ее сообщение на эту тему будет о победе. Кроме того, Мазур отметила, что планирует работать дальше и "не выпадать из жизни".

 
 

 

Ранее сообщалось, что американская телеведущая случайно узнала о раке груди в эфире.

Перед этим украинская ведущая Янина Соколова заявила, что поборола рак.

 

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Теги: рак, болезнь, онкология, телеведущая
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Soncelid    12.11.2019, 21:10
Оценка:  +2
Soncelid
Нехай Бог допоможе тобі і всім онкохворим в Україні і світі у боротьбі з хворобою.
chytan    12.11.2019, 21:06
Оценка:  -1
chytan
Лжесвидетельствование - это смертный грех !!!
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