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На Донбассе подорвались двое военных

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Военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве. С начала суток сепаратисты совершили пять обстрелов по позициям ВСУ.
Двое военных получили ранения от взрыва
Двое военных получили ранения от взрыва
Радио Свобода

Во вторник, 12 ноября, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Также в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр Штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В частности, обстрелы зафиксировали возле Хутора Свободного, Южного, Песков, Верхнеторецкого и Марьинки.

Напомним, за сутки 11 ноября в зоне ООС было зафиксировано 16 обстрелов, один военный получил ранения.

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Теги: донбасс, обстрел, ВСУ, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    12.11.2019, 21:06
Оценка:  0
Антибес
Неизвестном?Бугагагагагага!Не рой другому яму...
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