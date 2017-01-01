В ОП подтвердили задержание Кондзели

В сообщении пресс-службы сказано о факте задержания должностного лица, но не называется имя чиновницы. Указано, что она работала в разных отделах ведомства с 2005 года.

Офис президента подтвердил сообщения о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента публичной информации ОП Светланы Кондзели. Об этом сообщила пресс-служба ОП во вторник, 12 ноября.

"Этот человек работал в различных отделах Администрации президента с 2005 года. Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, то опасные для государства злоупотребления с его стороны", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сегодня в ряде СМИ появилась информация о задержании Светланы Кондзели. По данным СМИ, глава департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента получила 150 тысяч долларов взятки.

Она просила эти деньги за назначение на пост заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины и заявляла, что решает любую проблему через связи в ОП.

Также сообщалось, что в Киеве задержали чиновницу НБУ на взятке $30 тысяч. Женщина требовала деньги за решение вопроса о продлении лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet