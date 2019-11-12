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Суд арестовал подозреваемых в избиении ветерана АТО и его жены

Комментариев: 6
Двое подозреваемых арестованы на два месяца без возможности внести залог. Пострадавшие в коме, подозреваемым грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Избиение ветерана АТО и его жены: подозреваемые арестованы
Избиение ветерана АТО и его жены: подозреваемые арестованы
Depositphotos

Подозреваемые в нападении на ветерана АТО Игоря Панова и его жену взяты под стражу на два месяца без возможности выйти под залог. Соответствующее решение принял Святошинский районный суд Киева, передает Украинская правда со ссылкой на спикера прокуратуры Киева Надежду Максимец во вторник, 12 ноября.

"Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу без права залога в отношении обоих подозреваемых. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте. Сами подозреваемые свою вину и любую причастность к этому преступлению не признают. На допросах они отказались от дачи показаний, ссылаясь на статью 63 Конституции", - сказала Максимец.

Она также сообщила, что после задержания были изъяты элементы одежды, предполагаемое орудие преступления и другие вещественные доказательства. Назначены судебно-медицинские экспертизы. В том числе экспертиза ДНК.

Напомним, что ранее в Киеве напали на ветерана АТО и его супругу. Пострадавшие госпитализированы и находятся в коме. Нападавшие бросили пару умирать на лестнице дома. Позже полиция задержала пасынка Игоря Панова и его друга. Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

Задержанным объявили о подозрении. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы. 

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Теги: Киев, суд, ветераны, арест, залог, нападение, ветеран
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Гонта55    12.11.2019, 22:36
Оценка:  +1
Гонта55
Да,Атибес.Ты можеш быть гражданином Украины.Но украинцем ты никогда не станешь.Поэтому ты родился лаптеногим и умрешь таким.
Антибес    12.11.2019, 22:17
Оценка:  -2
Антибес
Куда не плюнь,сплошные"вытираны" ;,бля!
Гонта55    12.11.2019, 22:25
Оценка:  0
Гонта55
Чья бы корова мычала...Вы,лаптеногие,до сих пор фанерные рейстаги штурмуете.
Антибес    12.11.2019, 22:30
Оценка:  -2
Антибес
Лаптеногое-номерное,это ты мне,как гражданину Украины,постоянно проживающему в Украине,говоришь???Гыгыгыгыгы !!!)))))
VSHIVANKA    12.11.2019, 21:53
Оценка:  -1
VSHIVANKA
А УБИЙЦЫ ЖИТЕЛЕЙ ОДЕССЫ И ОЛЕСЯ БУЗИНЫ ДО СИХ ПОР НА СВОБОДЕ .....
СУГС ???
Letohradek    12.11.2019, 22:53
Оценка:  0
Letohradek
Жители Одессы и Бузина подохли за руский мир. Какие проблемы? Земля - стекловатой, ватным ублюдкам!
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