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Итоги 12 ноября: План Назарбаева и новое дело НАБУ

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Итоги 12 ноября: План Назарбаева и новое дело НАБУ
korrespondent.net

Бывший президент Казахстана предложил Зеленскому и Путину место для встречи; названы подозреваемые по делу VAB банка: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться тет-а-тет

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу на территории его страны и обсудить урегулирование на Донбассе.

Назарбаев убежден, что для решения конфликта на востоке Украины нужна отдельная встреча Путина и Зеленского тет-а-тет.

Экс-президент Казахстана также заявил, что Зеленский согласился на такой формат переговоров и он передал это Путину.

В МИД Украины ответили, что предложение Назарбаева Зеленскому было и оно имело чисто дипломатический характер без конкретики. Киев остается привержен нормандскому формату, но готов обсудить возможность встречи после подтверждения от Москвы.

В Кремле также указали, что не отказываются ни от каких потенциальных переговоров, но их нужно серьезно готовить.

 

Cтали известны подозреваемые по скандальному делу VAB банка

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, члену совета Нацбанка Николаю Каленскому и экс-главе банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита VAB Банку.

Помимо них о подозрении было сообщено главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка.

 

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