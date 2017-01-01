Итоги 12 ноября: План Назарбаева и новое дело НАБУ
Бывший президент Казахстана предложил Зеленскому и Путину место для встречи; названы подозреваемые по делу VAB банка: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться тет-а-тет
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу на территории его страны и обсудить урегулирование на Донбассе.
Назарбаев убежден, что для решения конфликта на востоке Украины нужна отдельная встреча Путина и Зеленского тет-а-тет.
Экс-президент Казахстана также заявил, что Зеленский согласился на такой формат переговоров и он передал это Путину.
В МИД Украины ответили, что предложение Назарбаева Зеленскому было и оно имело чисто дипломатический характер без конкретики. Киев остается привержен нормандскому формату, но готов обсудить возможность встречи после подтверждения от Москвы.
В Кремле также указали, что не отказываются ни от каких потенциальных переговоров, но их нужно серьезно готовить.
Cтали известны подозреваемые по скандальному делу VAB банка
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, члену совета Нацбанка Николаю Каленскому и экс-главе банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита VAB Банку.
Помимо них о подозрении было сообщено главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка.
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