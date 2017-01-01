Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, ранены два бойца

Враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 12 ноября, 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получили двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 13 ноября.

Так, враг вел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Пески, Верхнеторецкое, Славное, Березовое, Красногоровка, Марьинка (два раза), Тарамчук, Пищевик, Хутор Вильный, Пивденне, Золотое (вне участка разведения), Луганское и Троицкое.

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С начала нынешних суток на Донбассе зафиксирован один вражеский обстрел – неподалеку Новотошковского. Потерь нет.

Напомним, за сутки 11 ноября сепаратисты 16 раз обстреливали позиции украинских военных. Тогда был ранен один военнослужащий.

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