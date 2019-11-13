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В аэропорту Одессы задержали российского криминального "авторитета"

Комментариев: 2
Преступник пытался проникнуть в нашу страну по поддельным документам.
Есин - в центре, справа - Шишкан, слева - певец Александр Серов
Есин - в центре, справа - Шишкан, слева - певец Александр Серов
dumskaya.net

Российского криминального деятеля Есина Егора Георгиевича 1975 года рождения задержали сегодня в международном аэропорту Одессы.

Об этом сообщает “Думская“ со ссылкой на источники в прокуратуре.

Российского криминального деятеля Есина Егора Георгиевича 1975 года рождения задержали 12 ноября в международном аэропорту Одессы.

Преступник пытался проникнуть в нашу страну по поддельным документам.

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Правоохранители считают Есина правой рукой российского “вора в законе“ Олега Шишканова, который отвечает в группировке за “экономику“ и, по некоторым данным, является “держателем“ всероссийского “общака“, то есть кассы, которую уголовники теоретически должны использовать в качестве фонда взаимопомощи.

Егор Есин покинул РФ после задержания в июле этого года самого Шишканова (он же Медведев). Российские власти инкриминируют последнему участие в преступной иерархии, что, впрочем, ненаказуемо в Украине, а также считают его причастным к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи.

“Как бы то ни было, Егор Есин в международном розыске не числится, и украинским правоохранителям его придется отпустить“, - уточняет издание.

Как сообщалось 28 октября, в Харькове идет война криминальных “авторитетов“.

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Теги: криминальный авторитет, Одесса, россиянин
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    13.11.2019, 09:30
Оценка:  0
Колишній-східняк
Я було вже подумав, що Уйла...
thebestdraw    13.11.2019, 09:30
Оценка:  0
thebestdraw
что на фотке делает великий футбольный тренер Газзаев?
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