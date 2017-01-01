Синоптики рассказали, к чему готовиться 13 ноября

Сегодня в Украине будет минимум осадков.

Осадки сегодня вероятны только на Закарпатье. В остальных регионах относительно тепло и солнечно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня ожидается сухая и теплая погода, за исключением Ужгорода и области. Воздух прогреется в пределах +12…+17 градусов по Цельсию.

На востоке страны сегодня ожидается сухая и теплая погода. Воздух прогреется в пределах +9…+12 градусов по Цельсию.

Южным регионам обещают сухой и теплый осенний день. Температура воздуха поднимется от +14 до +18 градусов по Цельсию.

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В северной части страны сегодня местами тепло, но синоптики обещают дожди. На улице +10…+14 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине 13 ноября будет относительно тепло, сухо и солнечно. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +15 градусов по Цельсию.

В столице 13 ноября облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +12…+14 градусов по Цельсию.

Напомним, в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Видимость на дорогах - 200-500 метров.

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