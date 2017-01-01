СМИ стало известно имя сообщницы задержанной на взятке сотрудницы ОП

Сообщницей руководителя одного из главных департаментов ОП, по информации журналистов, является экс-заместитель министра культуры Украины.

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Еще одной задержанной Антикоррупционным бюро по подозрению в мошенничестве оказалась экс-замминистра культуры Виктория Лесничая.

Об этом сообщает “Украинская правда“ со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

Лесничая занимала должность заместителя министра культуры Михаила Кулиняка с сентября 2010 по октябрь 2011 года. В январе 2012 года Кулиняк назначил ее гендиректором заповедника “Киево-Печерская Лавра“.

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В августе 2012 года Лесничая стала одной из главных ньюзмейкерш страны. Ее обвинили в безосновательных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке “серых“ финансовых схем. Она опровергала все обвинения в свой адрес.

10 августа Минкульт освободил ее от должности в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

Сейчас Лесничая, кроме прочего является президентом Международного Дипломатического совета в Украине.

Как сообщалось 12 ноября, чиновница ОП, работавшая при четырех президентах, погорела на одной взятке.

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