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ГПУ планирует вручить подозрение Шарию, - Мосийчук

Комментариев: 3
По словам экс-нардепа, подозрение касается дела 9-летней давности.
Анатолий Шарий
Анатолий Шарий
facebook.com/anatolijsharij

Генеральная прокуратура готовится вручить подозрение скандальному блогеру Анатолию Шарию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

По его словам, подозрение касается дела 9-летней давности, но это сыграет на руку партии Шария.

Увидел, что прокуратура планирует вручить Анатолию Шарию подозрение в уголовном деле, которому уже 9 (!!!) лет. Честно, впечатляет! У меня по этому поводу есть только одно объяснение: Шарий нанял Рябошапку пиарщиком своей партии! - написал Мосийчук.

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В комментариях к публикации, сам Шарий посоветовал не останавливать Рябошапку и пошутил, что сделано это было "на общественных началах".

Сообщается, что в мае 2011 года Шарий дважды выстрелил в посетителя “Макдональдса”, который вел себя агрессивно по отношению к семейству скандального блогера. Тогда Шарий выстрелил в мужчину из травматического пистолета, попав в ногу и живот, а после этого сам вызвал полицию и был задержан. Кроме того, 21 июня против Шария возбудили уголовное дело по статье 296 ч. 4. Уголовного кодекса - хулиганство с применением оружия.

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Продолжение дела началось в апреле 2019 года. Тогда Шевченковский районный суд Киева постановил вернуть дело на дорасследование в прокуратуру Киева, а розыск и заочный арест Шария - отменить.

Напомним, Порошенко считает, что Шарий помог Зеленскому выиграть выборы. Порошенко не исключает, что те люди, которые передавали шарики Шарию, имели отношение, в том числе к Зеленскому.

 

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Теги: Мосийчук, Шарий, ГПУ, подозрение
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Комментариев (3)
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Woodbrother    13.11.2019, 10:26
Оценка:  0
Woodbrother
Неужели этого говноляпа призовут к ответу ?
CasperW    13.11.2019, 10:12
Оценка:  0
CasperW
Забыли уточнить, что стрелял, когда посетитель был к нему спиной. Типичное поведение русского. Странно, что не нож в спину
Letohradek    13.11.2019, 10:03
Оценка:  -1
Letohradek
Ватного скота пора отправлять на встречу с Бузиной и погорельцами Одесского дома профсоюзов! Человеком, эта мразь уже не станет!
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