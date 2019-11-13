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На Донбассе ранен командир бригады – СМИ

Комментариев: 2
Взрыв произошел при обходе офицером передовых позиций бригады в районе Новотроицкого в Волновахском районе.
Евгений Коростелев воюет с 2014 года (на фото – в центре)
Евгений Коростелев воюет с 2014 года (на фото – в центре)
Андрей Цаплиенко / Telegram

Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростелев получил ранение при взрыве на Донбассе. Об этом накануне сообщило издание Цензор.НЕТ.

Полковник Коростелев ранен, его доставили в госпиталь и оказывают помощь. Медики оценивают его состояние как стабильное, – говорится в сообщении.

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Утверждается, что взрыв произошел при обходе передовых позиций бригады в районе Новотроицкого Волновахского района Донецкой области.

Информацию о взрыве подтвердил и журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Комбриг с подчиненными осматривал подходы к позициям, и в этот момент один из военнослужащих наткнулся случайно на неизвестное взрывное устройство. Так случилось, что основной удар пришелся на комбрига, который шел вторым... Ранения также получили другие бойцы. Все доставлены в военный госпиталь, - написал Цаплиенко.

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Также он рассказал, что Евгений Коростелев - это боевой офицер, который сражается с 2014 года. До своего назначения в горно-штурмовую бригаду он занимал должность замкомбрига по артиллерии в 25-й десантной бригаде.

Отметим, что официальной информации о ранении полковника Евгения Коростелева до сих пор нет. Но накануне штаб ООС сообщил о двух пострадавших военных в результате подрыва на неизвестном предмете.

 

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Теги: взрыв, донбасс, Бригада, ранение, пострадавшие, Полковник, командир, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Комментариев (2)
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ВасяизИваново    13.11.2019, 10:27
Оценка:  0
ВасяизИваново
Сами понатыкали мин, сами и взрываются, как говорят у нас, у русских - не рой яму другому сам в нее попадешь!
COZEL    13.11.2019, 10:03
Оценка:  +1
COZEL
Вчера радикалы из ДУК “Правый сектор”* осуществили террористический акт в отношении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Коростелева, который вместе с тремя офицерами осуществлял проверку новых позиций после отвода сил и средств в районе н. п. Богдановка. НАЦИСТЫ СОВСЕМ ОХУ-ЕЛИ
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