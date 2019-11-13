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Во Львовской области пьяный полицейский устроил ДТП: есть жертвы

Комментариев: 1
Погиб пассажир, который находился в автомобиле копа.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Нацполиция

Во Львовской области пьяный сотрудник Нацполиции устроил ДТП с летальным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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По данным ведомства, полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля Daewoo превысил скорость и наехал на бетонное ограждение на обочине дороги. Автомобиль столкнулся с бетонным ограждением и перевернулся.  Пассажир, который сидел возле горе-водителя, от полученных травм скончался на месте. Медики, прибывшие на место ДТП констатировали его смерть.

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Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, под Киевом маршрутка с пассажирами снесла забор и влетела в частный двор. Авто вылетело с трассы после столкновения с ВАЗ, который маневрировал, пытаясь уйти от столкновения с другим авто.

 

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Теги: ДТП, авария, Львовская область, полицейский
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Комментариев (1)
SEMPENTY    13.11.2019, 10:38
Оценка:  +1
SEMPENTY
Кого только не набирают в полицию...
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