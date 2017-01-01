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Иду останавливать “русский мир”: Вятрович подтвердил, что заменит Луценко

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Владимир Вятрович заменил в Раде Ирину Луценко.
Вятрович идет в Раду
Вятрович идет в Раду
facebook.com/volodymyr.viatrovych

Ирина Луценко вчера официально сложила мандат из-за состояния здоровья, а вместо нее в Раду попал экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

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Эту новость подтвердил сам Вятрович на своей странице в Facebook.

Отметим, что, согласно процедуре, место Луценко должна была занять Наталья Бойко, но ее назначили советником премьера. Соответственно, следующим претендентом на кресло Луценко стал Вятрович.

Я иду в политику ради того, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой на украинском языке, а не пренебрегая иностранными языках, знали бы нашу историю, не искаженную из-за рубежа и с уверенностью смотрели в свое будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны.

Лично я уверяю: не пойду ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.

Пусть изменения будут украинскими!

Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать “русский мир”, - написал Вятрович, подтвердив, что станет народным депутатом вслед за уходом Луценко.

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Напомним, Луценко произнесла речь в Раде и сложила мандат. Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.

 

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Теги: Вятрович, Рада, нардеп, Луценко
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